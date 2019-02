Nach der Bodenbildung in der Mitte der 1,1200 und dem Erreichen des neuen 2019 Tief am Freitag, konnte der EUR/USD zum Beginn der neuen Handelswoche die 1,1300 zurückerobern. EUR/USD steigt, schaut auf Handel Der zunehmende Optimismus rund um die bevorstehenden US-China Handelsgespräche in Washington, unterstützen die gute Stimmung der risikoreicheren ...

