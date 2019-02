Mehr als die Hälfte der Personen in Deutschland in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen hat Abitur. Im Jahr 2017 lag die Quote bei 53 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.

58 Prozent der Frauen und 49 Prozent der Männer hatten in dieser Altersgruppe eine Fachhochschul- oder Hochschulreife. Unter den 60- bis 64-Jährigen verfügten dagegen nur 26 Prozent über eine Fachhochschul- oder Hochschulreife, darunter mehr Männer (30 Prozent) als Frauen (23 Prozent), so die Statistiker weiter. Insgesamt hatten in Deutschland 2017 rund 32 Prozent der Personen, die 15 Jahre und älter waren, die Fachhochschul- oder Hochschulreife. Weitere 23 Prozent besaßen einen mittleren Abschluss und 30 Prozent einen Hauptschulabschluss als höchsten allgemeinen Schulabschluss.