Paris - Nach ihrem starken Wochenausklang ist Europas Börsen am Montag vorerst der Schwung ausgegangen. Der EuroStoxx 50 pendelte am Vormittag dicht um seinen Schluss vom Freitag, zuletzt lag der europäische Leitindex mit minus 0,08 Prozent bei 3238,57 Punkten. Dabei bremsten auch die Sorgen um drohende Strafzölle der USA auf europäische Autoimporte.

In der vergangenen Woche hatten noch die Hoffnung auf neue Stimulierungsmassnahmen in der europäischen Geldpolitik sowie versöhnliche Signale im US-chinesischen Handelsstreit die Börsen weiter beflügelt. Zum Wochenbeginn fehlte es jedoch zunächst an Kurstreibern. Auch von Konjunkturseite ist an diesem Tag mangels wichtiger Daten kaum Rückenwind zu erwarten. Die US-Märkte fallen als möglicher Impulsgeber ebenfalls aus, dort wird zum Wochenstart wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Die Analysten der Credit Suisse warnten indes in einer am Montag veröffentlichten Studie, dass nach dem starken Börsenlauf seit Jahresbeginn womöglich bereits das Ende der Aufholjagd gekommen sein könne und rieten Investoren, ...

