Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1314 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro bei 1,1308 Dollar notiert. Der Franken notierte gegenüber dem Euro weiterhin stabil mit 1,1353 Franken. Der US-Dollar notiert am Vormittag zu 1,0035 Franken und damit etwas schwächer als am vergangenen Freitag.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Schwäche, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...