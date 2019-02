Insgesamt will die RWE-Tochter einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Photovoltaik-Kraftwerke mit zusammen 57 Megawatt Leistung investieren. Bau und Betrieb übernimmt Innogys Tochtergesellschaft Belectric.Ohne staatliche Förderung will Innogy zwei Photovoltaik-Kraftwerke in der kanadischen Provinz Alberta errichten. Wie die RWE-Tochter mitteilt, handelt es sich um die Solarparks Prairie Sunlight II und III mit zusammen 57 Megawatt Leistung in der Nähe der Stadt Vauxhall. Beide Solarparks sollen demnach noch 2019 in Betrieb gehen; für Bau und Betrieb der Anlagen ist die Innogy-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...