Der Intralogistik-Anbieter hat mit dem Batterie-Spezalisten Triathlon Holding ein Joint Venture namens JT Energy Systems gegründet. Standort des Unternehmens ist Glauchau in Sachsen.Eine strategische Investition in die Lithium-Ionen-Technologie meldet Jungheinrich: Das Hamburger Intralogistik-Unternehmen hat mit dem sächsischen Batteriespezialisten Triathlon Holding das Joint Venture JT Energy Systems gegründet. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens, an dem Jungheinrich einen Anteil von 70 Prozent und Triathlon einen Anteil von 30 Prozent hält, soll demnach die Produktion und die Wiederaufarbeitung ...

