Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass der USD/JPY in der vergangenen Woche knapp vor dem Widerstand des 200-Tage-MA und des Oktober Tief von 111,31/41 an Dynamik verlor. USD/JPY technische Analyse "Am Donnerstag kam es zu einem wichtigen Umkehrtag. Der Fokus hat sich auf den 20-Tage-MA von 109,85 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...