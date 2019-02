Der NZD/USD konnte mit der frühen asiatischen Sitzung an Wert zulegen und sein 12-Tageshoch bei 0,6893 erreichen, bevor die bullish Dynamik nachließ. Die Märkte verhielten sich während der vergangenen Stunden ruhig, da das Handelsvolumen mit dem US Feiertag verringert ist. Aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,1 % bei 0,6872. Am Wochenende twitterte US ...

