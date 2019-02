Wenn heißes Wetter die Ernte dieses Jahr ähnlich stark verdirbt wie 2018, sieht der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK) für den Anbau von Weißkohl, Rotkohl und Grünkohl in Deutschland schwarz. Darauf weist der Verband am Rande der Messe Fruit Logistica in Berlin hin. Bildquelle: Shutterstock.com "Wenn das Wetter...

Den vollständigen Artikel lesen ...