Zum Jahresanfang nahmen gleich vier neue Transatlantik-Dienste der Reedereiallianz THE Alliance Deutschlands größten Containerhafen in ihren Fahrplan auf. Die vier für Hamburg neuen Liniendienste AL-1 bis AL-4 werden seit Januar zusammen mit dem bereits bestehenden Service AL-5 am HHLA Containerterminal Altenwerder (CTA) abgefertigt. Durch die Bündelung dieser Dienste ergeben...

Den vollständigen Artikel lesen ...