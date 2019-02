Das Stefan Klebert der neue Vorstandsvorsitzende der GEA Group AG wird ist lange kein Geheimnis mehr und wurde am Montag in die Tat umgesetzt. Er übernimmt seit Montag den Vorstandsvorsitz der GEA Group AG. Klebert gehört bereits seit Mitte November dem Vorstand von GEA an und übernimmt nun die Nachfolge von Jürgen Oleas. Dieser war seit über 14 Jahren der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens aus Düsseldorf. Zuvor leitete Klebert als Vorstandsvorsitzender ...

