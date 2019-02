Die Deutsche Post AG hat bekannt gegeben seine Paketzustellungen mit dem Versand der Billigtochter Delivery zusammen zu legen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden sogar die Verwaltungsarbeiten in den Niederlassungen gekürzt und aus zehn Standorten abgezogen. Beim neuen Sparprogramm könnten mehrere hunderte Stellen wegfallen. Der Post Chef Appel will den Gewinn der Brief- und Paketsparte um eine halbe Milliarde Euro erhöhen und hat damit diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...