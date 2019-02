Nachdem die Financial Times den Kurs von Wirecard wohl wirklich manipuliert hat, mischt sich jetzt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in das Geschehen ein. Die BaFin hat eine Allgemeinverfügung erlassen zum Verbot der Begründung und der Vergrößerung von Netto-Leerverkaufspositionen in Aktien der Wirecard AG. Damit schiebt die Behörde Shortsellern, die auf fallende Kurse der Wirecard spekulieren, einen deutlichen Riegel vor. Auslöser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...