Das Schweizer Unternehmen will die Kosten der Erzeugung von Solarstrom auf Gebäudedächern in sonnigen Ländern mit seinen Konzentrator-Modulen um bis zu dreißig Prozent reduzieren. Die Module sollen 2022 auf den Markt kommen.Konzentrator-Module (CPV) sind nur etwas für große Freiflächenanlagen in Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung? Das junge Schweizer Photovoltaik-Unternehmen Insolight sieht das etwas anders: Die Firma entwickelt Module mit Konzentrator-Technik für die Dächer von Wohnhäusern, Supermärkten oder Gewerbebetrieben. Nun hat Insolight mit Modulen aus der Vorserien-Fertigung einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...