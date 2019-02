Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat im Frühhandel am Dienstag wenig verändert tendiert. "Wir konsolidieren auf hohem Niveau", sagt ein Händler. Für weitere Kursanstiege fehlten derzeit die Impulse. Zudem gebe es keine Vorgaben von der Wall Street, weil am Montag wegen eines Feiertages in den USA nicht gehandelt wurde. Bis zur Handelseröffnung an den US-Börsen könnte das Geschäft daher eher ruhig verlaufen.

Ein Impuls wäre nach Ansicht von Analysten ein Fortschritt im Handelsstreit der USA mit China und Europa. Zunächst aber müssten sich die Anleger mit den Ergebnissen von Unternehmen aus der zweiten Reihe beschäftigen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert nach einem leichteren Start um 09.20 Uhr um 0,04 Prozent höher mit 9'271,02 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...