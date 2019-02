Zürich - Die Avaloq Banking Suite ist jetzt in Österreich erhältlich. Die österreichische Einheit der internationalen Privatbanken- und Vermögensverwaltungsgruppe des Fürstenhauses von Liechtenstein, LGT, hat die Avaloq Banking Suite in Betrieb genommen. Der Rollout ergänzt ähnliche Aktivierungsprojekte für die LGT mit Avaloq in Liechtenstein, der Schweiz, Singapur und Hongkong. Damit setzt die Gruppe nun auf allen strategischen Kernmärkten dasselbe Bankensystem ein.

Die LGT ist eine führende Finanzdienstleistungsgruppe, die sich seit über 80 Jahren in der Hand der liechtensteinischen Fürstenfamilie befindet. Durch die Einführung der Avaloq Banking Suite hat die LGT ihr kundenorientiertes Vertriebs- und Service-Modell gestärkt. Die Lösung ermöglicht eine 360°-Perspektive auf Kundenaktivitäten und beschleunigt die Markteinführung neuer Produkte deutlich. Sie ist auf die besonderen Anforderungen des österreichischen Marktes sowie an das lokale Steuersystem und die aktuellen und zukünftigen Finanzregulatorien ausgerichtet. Die Berater der Bank erfüllen somit automatisch die regulatorischen Auflagen. Die Inbetriebnahme bedeutet den Markteintritt von Avaloq in Österreich. Die skalierbare Lösung ist nun auch für andere Privat- und Retailbanken verfügbar.

Jürg Hunziker, CEO von Avaloq, erklärte: «Wir freuen uns, dass die LGT mit der erfolgreichen Einführung unserer Lösung ...

