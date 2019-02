FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.02.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 30 (37) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 280 (315) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 118 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 780 (815) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1975 (1925) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 682 (663) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN RAISES RDI REIT PRICE TARGET TO 205 (41) PENCE - 'NEUTRAL' - MERRILL LYNCH CUTS HSBC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PEEL HUNT RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 660 (610) PENCE - 'BUY' - RPT/SOCGEN RAISES IAG PRICE TARGET TO 650 (570) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3480 (3550) PENCE



