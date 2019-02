Rotterdam - Ortec Finance, ein marktführender Anbieter hochwertiger Finanzmodellierung, lanciert heute auf der Salesforce AppExchange-Plattform seine zielorientierte Finanzplanungssoftware OPAL. Gemeinsam bieten Salesforce und Ortec Finance eine neue Art der Finanzberatung an. Elaborierte Berechnungsmittel zur Einschätzung von Anlagezielen waren bisher hauptsächlich institutionellen Anlegern vorbehalten. In Verknüpfung mit Robo-Beratung bietet OPAL Finanzintermediären ein Instrument, das hochwertige Portfolioprojektionen auch privaten Anlegern zugänglich macht. Die Plattform Salesforce Sales Cloud oder Financial Services Cloud (FSC) erleichtert es Kundenberatern, eine gute Übersicht über die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zu bewahren und die Anlageziele ihrer Kunden besser zu verstehen.

OPAL ist vollständig in die Salesforce-Plattform und das FSC integriert und ist derzeit über AppExchange unter (AppExchange) verfügbar.

OPAL - Eine zielorientierte Finanzplanungslösung

Ortec Finance wurde 1981 in Rotterdam gegründet und hat sich zu einem Spezialisten für zielorientierte Vermögensplanungs- und Finanzplanungslösungen entwickelt. Als global tätiges Unternehmen sind jegliche Dienstleistungen auf die verschiedenen Begebenheiten lokaler Märkte zugeschnitten. OPAL ist eine hochwertige Softwarelösung für Finanzinstitute weltweit, die es Anwendern erleichtert, komplexe Anlageentscheidungen zu bewältigen.

Sander Daniels, Regionaler VP für FS EMEA, kommentiert "Jeder Kunde hat unterschiedliche Ziele. Eine Person möchte für ein Traumhaus sparen, eine andere plant, seine Kinder zur Universität zu schicken, während eine dritte Person ein kleines Geschäft eröffnen will. Falls ein Berater nicht genügend Gespür für die Bedürfnisse seiner Kunden aufbringen kann, werden diese nicht erfolgreich sein. Das Problem ist, dass viele Berater kaum Möglichkeiten haben, Kundenziele zu verfolgen und eine proaktive und persönliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...