Der USD/RUB baut seine Seitwärtsbewegung in dieser Woche um 66,00 aus, wo sich der kritische 200-Tage-SMA befindet. USD/RUB schaut auf Daten, Risikotrends Das Paar verzeichnete in der 1. Wochenhälfte keine klare Richtung, obwohl Rohöl unter Verkaufsdruck steht, nach dem am Montag das neue Jahreshoch über 66,00 $ gebildet werden konnte. Der RUB folgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...