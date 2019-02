Die Union verliert in der neuesten Allensbach-Umfrage im Vergleich zur Erhebung im Vormonat leicht in der Wählergunst. Laut der Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erhebt und die am Dienstag veröffentlicht wurde, kommt die Union auf 30 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.

Das sind 1,5 Prozentpunkte weniger als im Januar. Die SPD legt dagegen um 1,5 Prozentpunkte zu und kommt auf 18 Prozent der Stimmen. Sie bleibt damit aber immer noch - wie durchgehend seit November vorigen Jahres - nur drittstärkste Kraft hinter den Grünen, die einen halben Prozentpunkt gewinnen und nun bei 18,5 Prozent stehen. Die AfD legt ebenfalls um einen halben Prozentpunkt zu und kommt auf 13,5 Prozent der Stimmen.

FDP und Linke verlieren je einen halben Prozentpunkt und liegen mit 8 Prozent weiter gleichauf.