Die Fotografin Ellen von Unwerth hat sich tief betroffen über den Tod von Karl Lagerfeld geäußert. "Irgendwie dachten wir alle, dass König Karl uns niemals verlassen würde", sagte von Unwerth den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Mittwochsausgaben).

Sie habe Lagerfeld auch immer für seinen Witz und Humor bewundert. "Und dafür, dass er stets Dinge sagte, die niemand sonst zu sagen wagte. Wir haben uns nach den Shows oft gesehen und hatten immer diese kleine Minute, in der wir miteinander Deutsch geredet haben und gelacht haben", so die Fotografin weiter. Lagerfeld und von Unwerth haben beide viel mit Claudia Schiffer zusammengearbeitet, sie gelten als Förderer des Models.

Von Unwerth begann ihre Karriere in der Modewelt selbst als Model, bis sie 1986 selbst zur Kamera griff und von da an als Fotografin arbeitete. Sie lebt und arbeitet in Paris und New York.