Noch im Herbst 2018 musste die RWE-Aktie starke Kursverluste hinnehmen. Von 22,60 Euro kommend ermäßigte sich der Kurs bis zum 11. Oktober auf 16,77 Euro. Ende Oktober wurde das Tief noch einmal erfolgreich getestet, sodass sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren konnte. Er ließ die Aktie bis Ende Januar auf 21,79 Euro ansteigen.

Die hier einsetzenden Gewinnmitnahmen ließen den Kurs in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Sie konnte am 11. Februar erfolgreich verlassen werden, sodass am Folgetag ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...