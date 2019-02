Die kroatische Firma Fragaria hat auf der kürzlichen Fruitlogistica in Berlin die Vermarktungslizenz von KIKU® in Kroatien unterzeichnet. 1992 gegründet, baut Fragaria auf über 200ha Früchte aller Art an, davon beinahe 30 Hektar des Fuji Fubrax unter der Marke KIKU®. Tomislav Pavic (Fragaria) und Jürgen Braun (KIKU). Foto © Kiku Ein weiterer...

