Die Produktion von Banane, Mango und Ananas ist im Jahresvergleich in dem vierten Quartal von 2018 angestiegen, wie das Philippinische Statistikamt (Philippine Statistics Authority, PSA) in seiner Vierteljährlichen Bekanntmachung der Obsterträge (Fruit Crops Quarterly Bulletin) Oktober-Dezember 2018 berichtet. Alle drei Fruchterträge verzeichneten einen Produktionsanstieg....

