Solothurn - Die Beliebtheit des Motorrads als Freizeit- und Hobby-Gerät ist beim Schweizer Volk ungebrochen. Das belegen nicht nur die rund 70'000 Besucherinnen und Besucher, die auch dieses Jahr vom 21. bis 24. Februar an die Swiss-Moto in Zürich, die grösste Zweiradmesse unseres Landes pilgern, sondern auch die in den vergangenen fünf Jahren markant gestiegenen Zahlen der Halterwechsel auf dem Occasionsmarkt. Fast 90'000 Handänderungen machten die leichten Einbussen beim Neumaschinenverkauf locker wett, wie die Schweizerische Fachstelle Motorrad und Roller (SFMR) am Mittwoch mitteilt.

