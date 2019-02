FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 3050 (3550) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1600) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1469 (1235) P - 'UNDERPERFORM' - HSBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1760 (1800) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 1300 (1140) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2600 (2250) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1930 (1985) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MERRILL LYNCH RESUMES WOOD GROUP WITH 'BUY' - PEEL HUNT CUTS MCBRIDE TO 'HOLD' ('BUY') - PEEL HUNT INITIATES RSA INSURANCE WITH 'BUY' - PEEL HUNT RESUMES LOW & BONAR WITH 'BUY' - RBC RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5300 (5100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS HSBC TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 620 (690) PENCE - SHORE CAPITAL CUTS SAINSBURY(J) TO 'SELL' ('HOLD') - SOCGEN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 650 (685) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 4800 (4500) P - 'HOLD'



