Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.335 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Fresenius Medical Care, Continental und Fresenius kräftig im Plus. Sowohl Fresenius als auch die Fresenius-Dialysetochter FMC hatten zuvor neue Bilanzzahlen vorgestellt, die von den Anlegern positiv aufgenommen wurden. Die Aktien von Wirecard, Linde und BASF befinden sich derzeit am Ende der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 21.431,49 Punkten geschlossen (+0,60 Prozent).