In Liggeringen, einem Ortsteil von Radolfzell wird am 22. März das regenerative Nahwärmenetz offiziell eingeweiht. Radolfzell wolle so auch zeigen, wie wie die Umstellung auf erneuerbare Energien fauch im Wärmebereich durch den Bau eines neuen Wärmenetzes funktionieren könne, sagt Martin Staab, der Oberbürgermeister von Radolfzell. Das regenerative Nahwärmenetz sei ein Leuchtturmprojekt, das über ...

