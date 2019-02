EUR/USD 4-Stundenchart Der EUR/USD wird zwischen dem 50- und 100-SMA gehandelt, was mittelfristig für eine Seitwärtsbewegung spricht. EUR/USD 30-Minutenchart Der EUR/USD wird am Mittwoch in einer schmalen Range gehandelt. Der Handel findet über den wichtigen SMAs und dies signalisiert eine kurzfristig bullish Dynamik. Ein Bruch über 1,1360 sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...