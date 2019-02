Weltweit wird der Zubau in diesem Jahr um 18 Prozent zunehmen, erwarten die Analysten. Für Europa rechnen sie mit einer Rückkehr zu alter Stärke. Daneben geht es für die Hersteller um Diversifizierung und viel dreht sich um die Digitalisierung.In einem neuen White Paper stellt IHS Markit acht Trends zur Debatte, die den britischen Analysten zufolge den globalen Photovoltaik-Markt in diesem Jahr prägen werden. So erwarten die Experten, dass die neu installierte Photovoltaik-Leistung 2019 weltweit um insgesamt 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr zunehmen wird. Für das vierte Quartal dieses Jahres rechnen ...

