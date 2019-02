Zürich - Anlässlich des «Tag der Unternehmer» und 200. Geburtstags von Alfred Escher vom 20. Februar stockt die Credit Suisse ihr Risikokapitalgefäss «Credit Suisse Entrepreneur Capital AG» auf. Mit dem zusätzlichen Kapital will die Bank ihr Engagement für den Schweizer Werkplatz weiter ausbauen und zur nachhaltigen Förderung des Unternehmertums in der Schweiz beitragen.

Als führender Bank für Unternehmer sei es der Credit Suisse ein grosses Anliegen, den Schweizer Wirtschaftsstandort und das Unternehmertum durch vielfältige Massnahmen zu stärken und weiter zu fördern, heisst es in einer Mitteilung. Die im Jahr 2010 geschaffene «Credit Suisse Entrepreneur Capital AG» (vormals «SVC - AG für KMU Risikokapital») hat bisher Risikokapital von insgesamt 130 Millionen Franken in über 50 KMU in unterschiedlichen Entwicklungsphasen investiert. Die Credit Suisse nimmt den 200. Geburtstag von Alfred Escher zum Anlass, das erfolgreiche Gefäss nun um weitere 70 Millionen auf insgesamt 200 Millionen Franken aufzustocken.

Didier Denat, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse Entrepreneur Capital AG und Leiter Firmenkunden & Investment Banking der Credit Suisse in der Schweiz, sagt: «Visionen umzusetzen und Fortschritt zu ermöglichen, benötigt Kapital. Das hatte bereits Alfred Escher erkannt und ist noch heute so. Gerade jüngere Unternehmen am Anfang ihres Lebenszyklus benötigen Risikokapital, ...

