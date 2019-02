New York - Ohne bahnbrechende Nachrichten von den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen hat sich die abwartende Haltung an den US-Börsen am Mittwoch fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial, der schon am Vortag nicht von der Stelle gekommen war, bewegte sich im frühen Handel mit plus 0,14 Prozent auf 25 927,98 Zähler kaum vom Fleck. Damit ist die nach Weihnachten begonnene Kursrally erst einmal ins Stocken geraten.

Auch das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed könnte die Anleger von neuen Käufen zunächst Abstand nehmen lassen. Es wird zwei Stunden vor der Schlussglocke veröffentlicht. "Die Fed dürfte von weiteren Zinserhöhungen in der ersten Jahreshälfte absehen", ...

