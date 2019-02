Muttenz - Valora ist im Geschäftsjahr 2018 profitabel gewachsen. Neben der Backwerk-Übernahme zahlte sich auch der Fokus auf den Verkauf von Esswaren aus.

Insgesamt stieg der Nettoumsatz der Gruppe um 6 Prozent auf 2,1 Milliarden Franken. "Wir haben praktisch in allen Bereichen zulegen können", fasste Valora-CEO Michael Mueller am Mittwoch vor den Medien zusammen. Der anhaltende Rückgang beim Verkauf von Presseprodukten sei vom Wachstum in anderen Produktekategorien aufgefangen worden.

Backwerk-Übernahme sorgt für Umsatzsprung

Mit der Übernahme der deutschen Selbstbedienungs-Bäckerei "Backwerk" im Herbst 2017 gewann der Bereich "Food Services" innerhalb der Gruppe weiter an Gewicht. Die stärkere Fokussierung auf Nahrungsmittel zahlte sich für Valora auf der Margenseite aus.

Im ersten vollen Geschäftsjahr steuerte Backwerk 67 Millionen Franken zum Gruppenumsatz bei. Aber auch die Laugenbäckerei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...