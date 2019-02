Greg Gibbs, Marktanalyst beim Analysehaus Amplifying Global FX Capital, schreibt in einem Marktkommentar, dass Gold einen anhaltenden Aufwärtstrend entwickelt hat, während die USD-Performance gemischt war, was die zugrunde liegende Schwäche des Dollar und Zweifel an der Lage der Weltwirtschaft widerspiegelt. Wichtige Zitate "Gold ist in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...