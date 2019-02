Die Brauerei Augustiner-Bräu will kräftig investieren. Die Produktion solle weiter modernisiert und das Gastronomiegeschäft ausgebaut werden, sagte die Miteigentümerin der ältesten Privatbrauerei in München, Catherine Demeter, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

Mehr als 60 Gaststätten betreibt das Getränkeunternehmen in Eigenregie, seit 1994 das "Braustüberl", das direkt neben der Brauerei eröffnet wurde. "In die eigene Gastronomie werden wir weiter investieren", sagte Demeter, die auf der Suche nach einem Standort in Wien ist. Zudem werden in der Brauerei nach ihren Angaben derzeit selbstlernende Maschinen getestet. Die Brauerei gilt als äußerst verschwiegen.

Demeter entstammt der Augustiner-Eigentümerfamilie Wagner und ist Vorstandsvorsitzende der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, die die Mehrheit an dem Unternehmen hält. Die Verschwiegenheit hat Demeter mit ihrem ersten Interview aufgegeben. An einem anderen Grundsatz der Brauerei, auf Werbung zu verzichten, hält sie jedoch fest: "Wir würden niemals einen Fußballclub sponsern", sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".