Fast überall in Europa werden neue Blaubeerplantagen angelegt. Dies trifft insbesondere auf Länder wie die Ukraine, Litauen, Serbien, Kroatien, Rumänien, Polen und Georgien zu. Wie wird sich der Blaubeermarkt in Europa in der Zukunft verändern? Antworten unter anderem darauf werden auf der 7. Internationalen Blaubeer-Konferenz gegeben, die am 7. und 8. März 2019, in Polen...

Den vollständigen Artikel lesen ...