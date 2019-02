Bern - Die Schweizer Künstlerin Miriam Cahn (*1949) ist eine der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten ihrer Generation. Im Kunstmuseum Bern zeigt sie vom 22. Februar bis 16. Juni 2019 eine umfangreiche Gesamtschau mit dem Titel «ICH ALS MENSCH», in der ihre wichtigsten Werkphasen vertreten sind, die aber auch noch nie gezeigte Werke in einer einzigartigen, Chronologie und Themen überschreitenden Installation vereint. Die Ausstellung wird anschliessend an die erste Station im Kunstmuseum Bern ins Haus der Kunst in München und das Museum Moderner Kunst in Warschau weiterreisen.

Das Werk von Miriam Cahn hat im Laufe der Jahre viele Gestalten angenommen und reicht von Zeichnung und Malerei über Fotografie und Film bis hin zur Performancekunst und Skulptur. Gleichzeitig gibt es wenige Künstlerinnen, welche ihr Schaffen so konsequent literarisch kommentieren wie Miriam Cahn. Ihre Texte begleiten die Werke, betreffen Cahns Beziehungen zur Familie und zu engen Freunden, ihre Haltung zum Geschlechterverhältnis sowie ihre Sicht auf den Kunstbetrieb und tagesaktuelle Ereignisse. Ohne ins Anekdotische abzuschweifen, legt sie ihre eigene Familiengeschichte in Bild und Text offen, thematisiert das eigene Begehren, ihr Älterwerden und ihre kompromisslose Suche nach einem Lebensweg in völliger Unabhängigkeit.

Humanistische Prinzipien sind bei Miriam Cahn zentral. Sie empört sich, wenn Menschenrechte verletzt werden, und wird so zu einer Mahnerin und Streiterin für Themen, bei denen es anderen die Sprache verschlägt. Ihr Zorn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...