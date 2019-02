Zürich - Sunrise macht bei 5G vorwärts: Per Ende März sollen 150 Städte und Orte mit 5G abgedeckt sein. Damit gehört die Schweiz nach Ländern wie Südkorea, Japan, USA und China weltweit zu den ersten Ländern, die 5G lancieren. Dabei hat sich das Telekomunternehmen auf die Fahne geschrieben, mit 5G den digitalen Graben zwischen den Ballungszentren und den ländlichen Gebieten zu schliessen.

Sunrise lanciere damit als erste Anbieterin das Programm "5G for People", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ab Mitte März könnten die ersten ausgewählten rund 100 Privat- und Geschäftskunden 5G nutzen und ohne Glasfaser vom Hochbreitband-Internet mit Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunden (Gbit/s) profitieren.

Datenautobahn in suburbanen und ländlichen Gebierten

Im Laufe des Jahres will Sunrise weitere 5G-Angebote für Privat- und Geschäftskunden als Bestandteil der bestehenden Festnetz- und Mobilfunkangebote lancieren. Mit dem 5G-Ausbau will Sunrise die Datenautobahn insbesondere ...

