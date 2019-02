Zürich - Die Lifestyle-Community Asmallworld übernimmt das Management des North Island Resorts auf den Seychellen, welches voraussichtlich im Dezember 2019 in die "The Luxury Collection" von Marriott International aufgenommen wird. Das Inselparadies ist das erste Hotel in der neu lancierten Asmallworld Hotel Collection.

Asmallworld wird für den operativen Betrieb des Resorts zuständig sein, ebenso für die Aufnahme des Resorts in die "The Luxury Collection" von Marriott International. Die Lancierung der Asmallworld Hotel Collection erfolgt wenige Wochen nach der Übernahme von LuxuryBARED, einem Online-Luxusreisebüro.

"Wir freuen uns sehr, die Asmallworld Hotel Collection mit einem so weltbekannten Hotel wie North Island zu lancieren. Dieser erste Schritt zum Aufbau unserer eigenen Luxushotel-Kollektion wird es uns ermöglichen, unseren reisefreudigen Mitgliedern eine einzigartige und inspirierende Reise -Destination zu bieten ...

