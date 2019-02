Moneycab.com: Herr Lüthi, sieht man sich Ihre Zahlen an, fällt der recht konstante Personalaufwand von 15 Millionen Franken auf. Sind die Spielergehälter im Eishockey vernünftiger als diejenigen der Fussballer?

Marc Lüthi: Wie es bei den Gehältern im Fussball aussieht, kann ich nicht genau beurteilen. Hingegen weiss ich genau, dass wir beim SCB kein Geld ausgeben, dass wir nicht eingenommen haben. So gesehen sind die Spielerlöhne in unserer Organisation auf jeden Fall vernünftig.

Beim Eishockey ist die körperliche Belastung wohl auch höher als beim Fussball?

Es ist fraglich, ob sich das 1:1 vergleichen lässt. Klar ist, dass die Belastung im Fussball anders ist als im Eishockey.

Die im Vergleich zum Fussball doppelte Hin- und Rückrunde sowie der Best of Seven-Modus für die Finalrunde führen aber doch zu einer hohen Spielekadenz. Was sagen die Mannschaftsärzte denn dazu?

Fragen Sie die Ärzte. An den Samstag-Sonntag-Doppelrunden erfreuen sie sich wohl nicht.

Für die Saison 2018/2019 hat der Schlittschuhclub fünf Goldsponsoren. Was braucht es, um einer zu werden?

Viel. ...

