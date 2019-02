Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch am Donnerstag in Rekordstimmung und hat gleich im frühen Handel ein weiteres Jahreshoch markiert. Der Leitindex SMI hat im frühen Handel bei 9'344 Punkten die neue Bestmarke gesetzt und notiert damit so hoch wie seit Januar 2018 nicht mehr.

Zu der freundlichen Stimmung tragen sowohl die Vorgaben aus Übersee als auch Faktoren wie die Gespräche zwischen den USA und China bei. Denn in diese ist laut Medienberichten Bewegung gekommen. Demnach arbeiten beide Länder an mehreren Vereinbarungen mit denen der Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt beigelegt werden könnte. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed wiederum ...

