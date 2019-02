Der Lithium-Ionen-Batteriespeicher namens Junelight Smart Battery wurde speziell auf die Anforderungen von Eigenheimen ausgelegt. Die Speicherkapazität umfasst bis zu 19,8 Kilowattstunden.Siemens will jetzt auch Eigenheimbesitzer mit Speichersystemen ausstatten. Mit Junelight Smart Battery bietet der Konzern erstmals einen Batteriespeicher für die Speicherung und Nutzung von selbst erzeugtem Strom beispielsweise aus Photovoltaik-Anlagen an. Damit will Siemens zur Optimierung des Eigenverbrauchs beitragen. Wie Siemens mitteilt, stimmt das Gerät abhängig von der wetterbedingten Ertragsprognose der ...

