Die Erholung des Greenback geriet ins Stocken und so konnte sich der EUR/USD zur 1,1355/60 erholen, während das Tageshoch in Reichweite ist. EUR/USD steigt mit Hoffnungen auf Handel, schaut auf US Daten Das Paar legte schnell an Wert zu, nach dem US Außenminister M. Pompeo betonte, dass bei den US-China Handelsgesprächen Fortschritte erzielt wurden. ...

