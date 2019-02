Das Messequartett GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST, die sich mit Metallurgie und Gießereitechnik befassen, sind eine Kooperation mit der ENERGY STORAGE EUROPE eingegangen, die vom 12. bis zum 14. März in Düsseldorf stattfinden wird. Die Zusammenarbeit der Düsseldorfer Fachmessen soll die Möglichkeiten von Energiespeichern in der Metallerzeugung und -verarbeitung bekannter machen und so dazu beitragen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...