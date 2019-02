Der Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, lehnt eine Koalition mit der CDU in Brandenburg strikt ab. "Koalitionen mit der Union auf Bundes- und Landesebene halte ich aus inhaltlichen Gründen für ausgeschlossen", sagte er den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Freitagsausgaben).

Man kämpfe um eigene Stärke und wolle "in Brandenburg weiter Regierungsverantwortung tragen. Debatten über absurde Konstellationen halten von den Kernauseinandersetzungen ab", so der Linken-Politiker weiter. Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben hatte eine Zusammenarbeit mit der Linken nicht ausgeschlossen. "Ich möchte, wenn wir nach der Landtagswahl stärkste Partei sind, den Regierungsauftrag annehmen, um unsere Themen umsetzen zu können", hatte er im Dezember in einem Interview gesagt.

Die Brandenburger CDU werde daher nach der Wahl mit allen Parteien Gespräche führen, so Senftleben weiter.