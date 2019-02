Die EU verfügt über eines der besten Überwachungssysteme für Lebensmittel, geht aus einem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes (EuRH) hervor. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) genießen die Bürger in Europa das höchste Maß an Lebensmittelsicherheit weltweit, so der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV). Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...