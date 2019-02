A.P. Møller-Mærsk gab nun die Übernahme von Vandergrift Inc. bekannt, eine führende, in den USA ansässige Zollmaklerfirma. Das ist die erste Übernahme des Jahres in dem schnell wachsenden Logistiksektor. Zollmaklergeschäfte (Customs House Brokerage) sind eine Schlüsselkomponente in Maersks Strategie, ein ganzheitliches Containerlogistikunternehmen zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...