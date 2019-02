Moneycab: Herr Kneubühler, der Procimmo Swiss Commercial Fund II hat bis zum 30. September auf Jahresbasis eine Anlagerendite von 6.76% und eine Eigenkapitalrendite von 6.54% erwirtschaftet, was eine steuerbefreite Ausschüttung von CHF 5.25 zuliess. Wie sehen Ihre Erwartungen für das laufende Jahr aus, nachdem die Börse vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2018 eine merkliche Abkühlung erfuhr?

Arno Kneubühler: Das Wachstum des Fonds wird im Zentrum stehen. Mit Kapitalerhöhungen und Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten bestehender Liegenschaften peilen wir 2019 die Volumengrösse von rund CHF 500 Mio. an. Wir werden zudem weiterhin daran arbeiten, die Mietzinseinnahmen zu erhöhen, sei dies mit der Vermietung von zusätzlichen leeren Flächen mittels der bestehenden Entwicklungsprojekte oder sei dies mit dem Zukauf von weiteren Immobilien für das Portfolio.

Sie haben angekündigt, dass Sie den Fonds im Geschäftsjahr 2019/20 in einen Publikumsfonds umwandeln und an der Schweizer Börse auflegen möchten. Was ist der Beweggrund dahinter?

Mit der Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange streben wir eine Verbreiterung der Investorenbasis sowie mehr Liquidität an. Als der Fonds 2014 lanciert wurde, haben wir zudem eine spätere Kotierung in Aussicht gestellt.

Bis anhin legen Sie beim Fonds vor allem Wert auf die Dividende und eine attraktive Ausschüttung. Was wird sich daran bei der Publikumsöffnung ändern?

Wie erwähnt hoffen wir mit der Publikumsöffnung, den Investorenkreis weiter zu öffnen. Die Dividendenattraktivität bleibt weiterhin hoch. Denn wir streben nach wie vor eine steuerbefreite Dividende von mindestens CHF 5.- pro Anteil an.

In der Annahme, dass die zusätzlichen Mittel, welche über eine Publikumsöffnung in den Fonds fliessen, vor allem für den Kauf weiterer Immobilien eingesetzt werden, welche Immobilien stehen dabei im Vordergrund und glauben Sie, dass es genügend interessante Objekte geben wird?

Es werden wie bis anhin Investitionen in kommerziell genutzte Immobilien ausserhalb von Stadtzentren, jedoch in wirtschaftsaktive Regionen sein. Bei den Immobilien handelt es sich insbesondere um Gewerbe- und Industrieliegenschaften.

Wichtig ist uns beim Kauf, dass die Immobilien verkehrsmässig sowohl gut gelegen als auch gut angeschlossen sind. Interessante Opportunitäten finden wir immer wieder - auch in einem stets schwierigen Immobilienmarkt.

Anfang des Jahres konnte über den Procimmo Swiss Commercial Fund mit dem französischen Sportartikel-Hersteller Decathlon ein langjähriger Mietvertrag für 18'000 m2 in Ihrer Liegenschaft in Onnens/Bonvillars abgeschlossen werden. Welchen prozentualen Anteil haben solch grosse Kunden an den Mietzinseinnahmen und wie soll sich dieser Anteil in Zukunft entwickeln?

Da der entsprechende Fonds mit rund 70 Liegenschaften relativ breit diversifiziert an Immobilienobjekten ist und inzwischen über einen ...

