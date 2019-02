Zürich - Seit über 500 Jahren wird in der Schweiz gedruckt. Was mit einfacher Handarbeit begonnen hat, ist heute eine hochtechnologisierte Branche, die vom Buch bis zur Kreditkarte zahlreiche Produkte herstellt. Eine Ausstellung im Landesmuseum Zürich (21.02.-22.04.2019) gibt einen Überblick über die Geschichte des Druckens, thematisiert die technischen Entwicklungen und stellt Bestseller aus 500 Jahren vor.

Drucken hat in der Schweiz eine lange Tradition. Die Palette der Erzeugnisse reicht von der ersten Bibel bis zur Kreditkarte aus Plastik. In Zürich hat diese Erfolgsgeschichte auch mit Christoph Froschauer zu tun. Der Bayer war nach seiner Druckerlehre in Augsburg Anfang des 16. Jahrhunderts an die Limmat gezogen und hatte dort eine kleine Druckerei übernommen. Diese baute er mit den Jahren zu einem Verlagshaus aus. Das Unternehmen existiert bis heute und heisst seit 1798 Orell Füssli.

Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...