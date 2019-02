Der Beirat des Familienunternehmens Dr. Oetker GmbH aus Bielefeld soll wohl auch in Zukunft von einem Familienmitglied geführt werden. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Samstagsausgabe) berichtet, soll das Gremium im März womöglich Rudolf Louis Schweizer zum neuen Vorsitzenden berufen.

Er ist der Sohn von Rosely Schweizer, einer Tochter aus erster Ehe des im Jahr 2007 verstorbenen Patriarchen Rudolf-August Oetker. Der Wechsel an der Spitze ist laut des Berichts nötig, weil der amtierende Vorsitzende August Oetker am 17. März 75 Jahre alt wird und damit wohl eine interne Altersgrenze erreicht. Wenn alles läuft wie geplant, soll der Beirat nach dem Geburtstag die Wahl vollziehen, so dass Schweizer, der schon länger Mitglied im Gremium ist, zum Ende des Monats offiziell übernehmen kann, schreibt die Zeitung. Eine Bestätigung für den FAZ-Bericht gibt es aber noch nicht, ein Sprecher von Oetker wollte sich dazu nicht äußern.

Wie die FAZ berichtet, solle zudem Philip Oetker als neues Mitglied in den Beirat berufen werden, der dann mit sieben Mitgliedern wieder vollständig wäre. Er ist ein Sohn von August Oetker und arbeitet als Manager für die Reederei Hamburg Süd, die früher zum Konzern gehörte, aber 2017 an Maersk aus Dänemark verkauft worden war.